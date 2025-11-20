Grupo Cañaveral De Humberto Pabón lidera el chart popular de Monitor Latino México con “Echarme al olvido” en su versión con La Joaqui

Staff/RG

Grupo Cañaveral, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia, sigue cosechando éxitos y hoy se apodera del #1 en el chart popular de Monitor Latino en México con su éxito “Echarme al Olvido”, en colaboración con la cantante argentina La Joaqui. Este sencillo no solo representa una fusión inigualable entre México y Argentina, sino también una conexión entre generaciones y culturas, reafirmando la vigencia de la cumbia como un lenguaje universal.

Con una mezcla de nostalgia, ritmo y sentimiento, “Echarme al olvido” presenta una propuesta fresca que mantiene la esencia de la cumbia tradicional, combinada con la intensidad vocal y la autenticidad de La Joaqui, una de las voces femeninas más influyentes de la escena urbana.

Esta versión de “Echarme al olvido”, que se ha convertido rápidamente en un favorito del público, es parte del álbum “Tributo a una leyenda: Humberto Pabón (Volumen 2)”, un proyecto especial que celebra la vida y trayectoria del líder del grupo, Don Humberto Pabón.

Actualmente, Grupo Cañaveral se prepara para su presentación en la Arena CDMX, “Salsa Cumbión”, junto a Grupo Niche, que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre. La fiesta del año que celebra el puente cultural entre la salsa colombiana y la cumbia mexicana.