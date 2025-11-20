Forma parte de “Dreamboy” su nuevo disco que pronto lanzará

Mino D’Blanc

“La conocí (6:06 AM)” es el nuevo sencillo de Dan García, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Forma parte de su nuevo álbum discográfico titulado “Dreamboy” y de la era que le ha dado un renovador giro a su propuesta musical.

“La conocí (6:06 AM)” es una canción llena de pasión y entrega declarada, dedicada a todas las personas que como Dan, “conocieron a alguien con el corazón roto”. Y es que retrata a esos amores de madrugada que hacen confundir la fantasía con la realidad.

Dan García discernió: “hacer esta canción fue muy especial para mí, estaba buscando un sonido nuevo, diferente a lo que hacía antes, pero manteniendo mi esencia”.

El artista ha logrado crear canciones que conectan con el lado más vulnerable de sus seguidores, mientras los lleva a la fiesta y el desenfreno más libertador y este sencillo es un ejemplo de dicha combinación.

El video de “La conocí (6:06 AM)” está lleno de color en el que no se escatima en mostrar la buena vida de Dan García. El clip conceptual está lleno de símbolos y muestra al artista tirando flow al lado de su enamorada.

Musicalmente, “La conocí (6:06 AM)” es un tema de reggaetón con una notable base de electrónica y house, que le otorga el punch necesario para convertirse en la favorita de la pista de baile y el perreo.

“Fue la segunda canción que escribí del álbum y describe al día que conocí a una persona que me cambió la vida para siempre”, puntualizó Dan García.

Cabe mencionar que desde que anunció la salida de esta canción, sus incondicionales seguidores estuvieron pendientes de los detalles del estreno.

Después de “Sálvame (7:07 PM)” y “Dime si recuerdas (5:55 AM)”, Dan García da un paso más en su camino hacia “Dreamboy”, su nuevo disco.