Por Mino D’Blanc

“Besito en la frente” es el nuevo sencillo de Rauw Alejandro, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es una canción que marca un hito en la trayectoria del reconocido artista puertorriqueño al unir sonido, identidad y tecnología de forma muy creativa.

Cabe mencionar que este lanzamiento acompaña a “Cosa Nuestra: Capítulo 0”, que es su más reciente álbum y que lanzó el viernes 26 de septiembre del presente año.. Así, reafirma su apuesta por explorar sus raíces caribeñas desde una óptica contemporánea.

El lunes 10 de noviembre se estrenó el videoclip de “Besito en la frente” y fue completamente filmado con un iPhone 17 Pro que es un dispositivo tecnológico de última generación, lo cual marca un interés en Rauw Alejandro por fundir creatividad musical con herramientas innovadores. y ha sido presentado como una pieza audiovisual que combina tradición, innovación y cultura visual. La historia plasmada en dicho videoclip evidencia un homenaje a la cultura puertorriqueña: la presencia de los vejigantes, la bomba que es un ritmo tradicional afrocaribeño, la naturaleza de la isla y una estética que mezcla lo folclórico con lo moderno.