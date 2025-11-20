“Mi Norte & Mi Sur” es el noveno álbum de estudio de Diego Torres

Cuenta con colaboraciones de artistas internacionales como Manuel Carrasco, Eden Muñoz, Miranda!, Estopa, entre otros.

Por Mino D’Blanc

“Mi Norte & Mi Sur” es el nuevo álbum de estudio de Diego Torres, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Bajo el sello Sony Music, “Mi Norte & Mi Sur” es una producción con el estilo inconfundible del reconocido a nivel mundial cantautor argentino, llena de emoción y una buena dosis de innovación.

Este disco contiene once canciones. Cuenta con colaboraciones destacadas con artistas internacionales. Con ello, Diego Torres se hace valer de su mayor virtud, la de crear puentes entre géneros y culturas para celebrar quiénes y cómo somos.

“Vas a quedarte” Feat. Manuel Carrasco es el sencillo principal del álbum. Es una balada de amor y esperanza estrenada junto a su video oficial.

Eden Muñoz colaboró en “Mi Norte & Mi Sur”. Esta canción homónima del material discográfico, combina el pop latino de Diego Torres con los sonidos de la música mexicana.

“Trepando paredes” es un tema de espíritu juguetón y ritmo contagioso en el que participa Miranda!.

En “La última noche”, Diego Torres y Estopa fusionaron sus estilos para convertir la canción en una celebración de la música iberoamericana.

Diego Torres puntualizó sobre este disco: “Otra vez la vida me dio la posibilidad de sacar un disco y lanzar música nueva. Este álbum es un viaje por diferentes estilos, diferentes géneros, canciones más íntimas y canciones con más potencia. He trabajado con diferentes productores y ha sido un trabajo donde mucha gente me acompaña aportando también su talento y sus ganas. Estas canciones hablan de la vida, de lo bueno, y de lo malo, tienen emociones que espero que lleguen al corazón de mucha gente. De eso se trata ‘Mi Norte & Mi sur’”.

Sin duda alguna, esta producción que es su noveno álbum de estudio de su carrera, refleja la energía renovada del artista tras varios años de giras, colaboraciones y exploraciones artísticas. Con esta nueva etapa se muestra más libre y curioso al experimentar con géneros como el pop alternativo, la bachata y los sonidos acústicos contemporáneos, sin dejar de lado la esencia emotiva y optimista que caracteriza su obra. Y es que Diego Torres ha consolidado una trayectoria marcada por la búsqueda constante de evolución.

En “Mi Norte & Mi Sur” logra un balance entre la introspección y la energía festiva, entre la nostalgia y la esperanza, confirmando su capacidad de reinventarse sin perder su autenticidad.

La presentación de este disco coincide con una intensa agenda internacional que tiene Diego Torres. Por ejemplo, el pasado sábado 8 de noviembre fue invitado especial en el show de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional de México. El jueves 13 se presentó en Costa Rica. El domingo 16 estuvo en el Teatro Nacional de República Dominicana. De ahí viajó a España para iniciar una etapa de promoción y conciertos, Posteriormente regresa a Sudamérica a dar concierto en el Movistar Arena en Santiago de Chile y cerrar su gira con tres conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.