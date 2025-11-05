Secretaría de Seguridad Ciudadana Amozoc refuerza cercanía y prevención con “Pasajero Seguro”

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 5 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias Amozoquenses, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc llevó a cabo el operativo “Pasajero Seguro”, en diferentes puntos del municipio, una acción enfocada en la prevención del delito y el contacto directo con la ciudadanía.

Durante esta jornada, el personal operativo y oficiales también realizaron la entrega de volantes informativos con los números de contacto directo de la corporación, con el propósito de que las y los ciudadanos puedan comunicarse de manera rápida y oportuna ante cualquier situación que requiera apoyo.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal 2024-2027 encabezado por el presidente Severiano de la Rosa Romero, para garantizar una atención cercana, transparente y con estricto apego a la ley, fortaleciendo la confianza de la población en su policía municipal.

Asimismo, se destacó que el municipio de Amozoc forma parte del Mando Coordinado, esquema impulsado por el Gobernador Alejandro Armenta, y asumido con responsabilidad por el presidente municipal, lo que ha permitido consolidar estrategias conjuntas en beneficio de la seguridad de todas y todos.