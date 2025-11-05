Julio Huerta propone protocolo de protección para funcionarios en riesgo

Jorge Barrientos

El diputado local Julio Huerta Gómez anunció que presentará una iniciativa de ley para establecer mecanismos de protección dirigidos a funcionarios públicos que se encuentren en situación de riesgo, luego de que dos presidentes municipales denunciaran haber recibido amenazas.

El legislador lamentó los casos de Manuel Porras Florentino, alcalde de Huixcolotla, y Delfino Hernández Hernández, presidente municipal de Eloxochitlán, quienes recientemente dieron a conocer amenazas que ponen en riesgo su seguridad personal.

Huerta Gómez adelantó que durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, programada para este jueves, presentará una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública de Puebla, con el objetivo de añadir un nuevo título y capítulo que contemple la protección a servidores públicos en situación de riesgo o peligro inminente.

“Como legislador propondré que se cree un capítulo y un título en la Ley de Seguridad Pública para que se considere la protección a funcionarios con riesgo inminente”, explicó el diputado.

La iniciativa plantea la creación de un Protocolo Estatal de Protección a Funcionarios en Situación de Riesgo o Peligro Inminente, cuyas acciones estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En el caso de los funcionarios municipales, serán los presidentes quienes deberán notificar a la SSP sobre las personas que requieran medidas de protección. Dichas acciones se implementarán conforme al grado de riesgo determinado por la autoridad competente.

Entre las medidas contempladas se encuentran la asignación temporal de escoltas, vigilancia fija o móvil, apoyo tecnológico, así como el resguardo de instalaciones o domicilios, dependiendo de la situación específica de cada servidor público.