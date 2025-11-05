Comparte Pepe Chedraui experiencias de gobierno en el Smart City Expo World Congress de Barcelona

– _Durante en segundo día de actividades en este encuentro, el alcalde participó en mesas de diálogo sobre la aplicación de prácticas innovadoras en las ciudades_

Desde Puebla

Barcelona, España, 05 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de conocer y compartir mejores prácticas gubernamentales para aplicarse en las ciudades, el presidente municipal, Pepe Chedraui participó en mesas de diálogo y visitó stands en el marco del Smart City Expo World Congress, que se lleva a cabo en Barcelona, España.

Durante el segundo día de actividades de este encuentro, del 4 al 6 de noviembre bajo el lema “The Time for Cities”, el alcalde acompañado por el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó que en la capital del estado de Puebla se llevan a cabo exitosos modelos en materia de iluminación como Puebla Brilla y las acciones de movilidad como la semaforización, con la implementación y uso de nuevas tecnologías.

“Estamos visitando diferentes stands en la feria, reconociendo y viendo cuáles son las mejores prácticas para seguridad, para alumbrado, para movilidad, en todo el tema de las mejores marcas del mundo para hacer de Puebla una capital de bienestar, junto con el Gobierno del Estado, el gobernador Alejandro Armenta, trabajando siempre por Puebla”, expresó.

En su edición 2025 organizada por Fira de Barcelona, se propone aprovechar todo el potencial de las tecnologías para la transformación de las urbes con la presencia de expositores, expertos y visitantes de diferentes países como México.