Video: ONG llama a no pagar el agua ante la falta de servicio

María Huerta

Integrantes de TUCOP piden a los ciudadanos ser parte de la desobediencia civil y no pagar por adelantado los servicios Agua de Puebla.

Tras las altas tarifas que han estado cobrando, la falta de servicio de agua en algunas zonas y el fallo en drenaje en la colonia Santa Barbara, donde ha estado contaminado de heces fecales.

En conferencia de prensa, exhibieron que este derecho al agua potable no está garantizado y exhortaron a alzar la voz, pues, de seguir pagando, Agua de Puebla no resolverá nada.