Se intervendrán los cruceros más peligrosos de Puebla capital: Aysa de Salazar

María Tenahua

El secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, David Aysa de Salazar, destacó que intervendrán los 10 cruceros más peligrosos de la capital poblana, con el objetivo de disminuir accidentes.

En conferencia de prensa, señaló que buscan mejorar la seguridad vial, por ello, se ampliarán banquetas, se colocarán elementos para proteger al peatón, reducir la velocidad, entre otras acciones.

Cruceros para intervención: 35 Norte y Prolongación Reforma, 31 Oriente y el bulevar 5 de Mayo, entre otros.