Secretario de Seguridad en Puebla aclaró que el alcalde Pepe Chedraui no ha recibido amenazas

- Tampoco él ha sido amenazado por grupos criminales
María Tenahua
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital, Félix Pallares Miranda, sostuvo que no ha recibido amenazas de muerte.
Tampoco el alcalde Pepe Chedraui y añadió que se debe verificar que todos los protocolos y procedimientos se realicen conforme al adiestramiento y normas establecidas.
Tras el asesinato de tres policías municipales de Huixcolotla.
En este sentido, indicó que en el tema de seguridad se tomarán las medidas necesarias para prevenir este tipo de hechos, también es importante que los elementos estén bien capacitados y el adiestramiento especializado en prácticas de tiro.
De igual forma, comentó que en lo que va del año han resultado 6 policías lesionados y se ha incrementado a 120 mil pesos el seguro de vida.
