Detienen a tres presuntos narcomenudistas del sur de la capital poblana

– La intervención permitió inhibir la distribución de más 140 paquetes y envoltorios con posible marihuana, cocaína, crack y cristal.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Resultado del fortalecimiento de las acciones de vigilancia en la zona sur de la capital de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a dos hombres y una mujer que pretendían distribuir sustancias ilícitas.

La acción que tuvo lugar en la colonia Guadalupe Hidalgo, ubicada al sur del municipio de Puebla, permitió a las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) detener a Arturo N., de 40 años; Jesús N., de 32 años y Xóchitl N., de 27 años.

Con la oportuna intervención de la autoridad estatal se lograron asegurar más de 140 paquetes y envoltorios que contenían posible marihuana, cocaína, crack y cristal, así como una gramera digital, una báscula, dinero en efectivo y una motocicleta.

Las personas detenidas y los indicios recolectados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la salud.