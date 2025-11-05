Detienen a tres presuntos narcomenudistas del sur de la capital poblana

– La intervención permitió inhibir la distribución de más 140 paquetes y envoltorios con posible marihuana, cocaína, crack y cristal.
Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Resultado del fortalecimiento de las acciones de vigilancia en la zona sur de la capital de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a dos hombres y una mujer que pretendían distribuir sustancias ilícitas.
La acción que tuvo lugar en la colonia Guadalupe Hidalgo, ubicada al sur del municipio de Puebla, permitió a las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) detener a Arturo N., de 40 años; Jesús N., de 32 años y Xóchitl N., de 27 años.
Con la oportuna intervención de la autoridad estatal se lograron asegurar más de 140 paquetes y envoltorios que contenían posible marihuana, cocaína, crack y cristal, así como una gramera digital, una báscula, dinero en efectivo y una motocicleta.
Las personas detenidas y los indicios recolectados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación por delitos contra la salud.
