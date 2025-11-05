En Puebla capital hay 760 recicladores: Omar Rodríguez

María Tenahua

El coordinador del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte informó que realizaron un nuevo padrón para identificar de manera oficial a los recicladores voluntarios de la capital poblana y pasaron de casi mil a 760, debido a que algunos no contaban con documentos para ser inscriptos.

Ante esto, puntualizó que en abril realizaron este ejercicio para tener mayor orden el tema, e incluso se dividieron en cuatro sectores y el Centro Histórico para que hagan su labor.

Asimismo, informó que se les entregó una credencial para que sean identificados y puedan realizar su labor de manera adecuada y segura.