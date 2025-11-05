Más de 100 mil personas visitaron la ofrenda del Palacio Municipal durante el Festival “La Muerte es un Sueño”

Staff/RG

La ofrenda rinde homenaje a Juan de Palafox y Mendoza, figura clave del barroco novohispano y ejemplo de integridad, fe y servicio

La ofrenda instalada en el Palacio Municipal destacó como uno de los espacios más visitados del Corredor de Ofrendas 2025, al atraer a miles de personas que disfrutaron de su diseño, simbolismo y homenaje a las tradiciones durante el festival “La Muerte es un Sueño” que organizó el Gobierno de la Ciudad que preside Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

Dedicada a Juan de Palafox y Mendoza, bajo el título “Memoria de un legado espiritual y cultural”, esta ofrenda fue admirada por 101 mil 568 mil personas, entre poblanos, turistas nacionales y visitantes internacionales provenientes de países como Cuba, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, Alemania y Japón.

El altar fue elaborado por el maestro Rodolfo Villena Hernández, reconocido por su trabajo en cartonería poblana. Inspirado en los retablos barrocos novohispanos, integra elementos como libros, flores, una mitra, música y calaveras tradicionales del Día de Muertos, símbolos de la memoria viva y del espíritu de Palafox.

La ofrenda del Palacio Municipal formó parte del Corredor de Ofrendas, que este año reunió 30 altares en distintos puntos del Centro Histórico, con el objetivo de enaltecer las tradiciones mexicanas y fortalecer el turismo cultural.

Con estas actividades, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas, impulsando a Puebla como epicentro cultural y referente internacional en la celebración del Día de Muertos.