Mario Riestra critica el desempeño de Izúcar de Matamoros y reitera los ejes del Relanzamiento del PAN

Staff/RG

Este día, Mario Riestra, encabezó una rueda de prensa en Izúcar de Matamoros para presentar los cuatro pilares del relanzamiento del PAN y realizar un análisis crítico del primer año de gobierno municipal. Estuvo acompañado por la presidenta del comité, Nancy Sosa; el secretario general, Christian León; el secretario de Acción de Gobierno, Filomeno Sarmiento; y el coordinador de Regidores, Alejandro Gómez. Riestra Piña reconoció el compromiso de la dirigencia municipal, electa democráticamente por la militancia, como ejemplo de la nueva visión del partido.

Durante su intervención, el dirigente estatal cuestionó el desempeño del gobierno municipal, al que calificó como pobre y alejado de las prioridades ciudadanas. Señaló que, pese a contar con un presupuesto superior a los 380 millones de pesos, el alcalde destinó alrededor de 700 mil pesos a la compra de ataúdes, en lugar de invertir en obras y servicios básicos. Riestra Piña denunció que la incidencia delictiva se ha disparado, con un incremento del 150 por ciento en homicidios dolosos y del 100 por ciento en lesiones durante el primer trimestre del año, además de una estrategia de opacidad al mantener 108 millones de pesos comprometidos sin especificar su destino.

Además, presentó los cuatro ejes del relanzamiento del PAN: apertura a la ciudadanía, democracia interna en la elección de candidatos, relevo generacional con participación juvenil, y una política de alianzas centrada en la gente, descartando repetir la alianza anterior en 2027. Mario Riestra afirmó que el objetivo es consolidar al PAN como la oposición responsable en Puebla, afirmó que la dirigencia y militancia de Izúcar trabajarán unidas para impulsar este nuevo proyecto y rescatar al municipio.