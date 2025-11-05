Fuerte choque entre autobús y taxi deja 15 heridos en Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- Un fuerte accidente entre un autobús de pasajeros y un taxi dejó como saldo al menos 15 personas lesionadas la mañana de este martes, en la colonia San Bernardino de la capital mexiquense.

El percance ocurrió alrededor de las seis de la mañana en el cruce de las avenidas Morelos y Vicente Guerrero, frente a Ciudad Universitaria, donde colisionaron un camión de la línea Xinantécatl, con número económico 82, y un vehículo Nissan March con cromática de taxi.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se habría originado cuando uno de los conductores no respetó la luz del semáforo, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

El choque generó afectaciones al tránsito vehicular sobre la avenida Adolfo López Mateos, en dirección de Zinacantepec hacia avenida Morelos, mientras cuerpos de emergencia realizaban las labores de rescate y atención.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja y Protección Civil de Toluca acudieron al lugar para atender a los pasajeros lesionados, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Autoridades locales iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y retirar las unidades involucradas, con el fin de restablecer la circulación en la zona.