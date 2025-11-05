Germán Quiroga va a Puebla por su cuarto título de NASCAR México Series

Staff/RG

Llegará en el tercer sitio de los playoffs a la fecha final en Puebla

Con mil 166.5 unidades, el volante capitalino, Germán Quiroga, está ubicado en el tercer lugar del campeonato de pilotos de la NASCAR México Series 2025, tras la disputa de 13 fechas puntuales del calendario.

El experimentado piloto del auto número 69 ArmstrongArmored-Atunsito-SúperServicioClaudiaGrupo22-AutoLíneasFloresDeOccidente-PrestoPegamentos/Selladores-PlásticosInyectadosRaisa-CSTconceptoSoluciónTotal-PalcoReciclados-BYMindustrial-Hidrolock-TJLogistics-MobiliarioEnMovimiento-GNRapoyoEstratégico-SeguridadPrivadaCAS-Sardimex-M&A será uno de los cuatro exponentes que buscarán en esta competencia final quedarse con el cetro del serial.

“No hay más presión que la que tenemos cada fin de semana, las últimas cinco carreras han sido de estar buscando calificar a los playoffs y siempre ahí en el filo de la navaja, eso fue todavía más estresante que la última fecha”, consideró el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Ahora nada más nos toca hacer las cosas bien con los ingenieros de Car Motion Motorsports, tener un muy buen coche y con eso buscar la bandera de cuadros sin importar los demás competidores”, juzgó Quiroga Fossas.

El tricampeón de la categoría avanzó dos posiciones con respecto al anterior listado publicado, luego de ganar la fecha más reciente en el Óvalo Aguascalientes México, tras partir desde el fondo por una sanción que le había quitado la posición de privilegio conseguida en la sesión de calificación.

Además de la victoria conseguida en el trazado hidrocálido, el capitalino también se hizo del triunfo en la novena fecha en Puebla, algo que espera repetir el próximo fin de semana para convertirse en tetracampeón de la máxima categoría de autos stock en México.

Además de Germán, Julio Rejón, Alex de Alba y Max Gutiérrez serán los cuatro pilotos que irán por la corona de la categoría estelar.

La fecha 14 de la NASCAR México Series 2025 se disputará el próximo domingo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.