Posadas fortalece su presencia en el sureste con la apertura del nuevo Fiesta Inn Express Cancún Cumbres

Staff/RG

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo estima que, para el cierre del año, el estado reciba cerca de 20 millones de turistas y una ocupación hotelera promedio del 70%.

Fiesta Inn Express Cancún Cumbres cuenta con 141 habitaciones que combinan diseño contemporáneo, funcionalidad y un ambiente cálido que caracteriza a la marca.

Cancún, Quintana Roo, 4 de noviembre de 2025.– Posadas, la cadena líder en hotelería en México, continúa fortaleciendo su presencia en el sureste del país con la apertura del nuevo Fiesta Inn Express Cancún Cumbres, con el que la compañía alcanza 14 hoteles bajo este concepto y más de 75 bajo la marca Fiesta Inn (incluyendo Fiesta Inn, Fiesta Inn Suites y Fiesta Inn Express), sumando más de 11 mil habitaciones en operación.

Diseñado para el viajero que busca eficiencia, comodidad y una experiencia moderna, Fiesta Inn Express Cancún Cumbres pertenece a la categoría midscale e integra los valores de funcionalidad y calidez que distinguen a la marca.

Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el estado alcanzará al cierre del año una cifra cercana a 20 millones de turistas y una ocupación hotelera promedio del 70%. Este crecimiento se verá impulsado por las temporadas de Día de Muertos y Thanksgiving, que atraen a un gran número de visitantes nacionales e internacionales. En este panorama, la apertura de Fiesta Inn Express Cancún Cumbres representa una propuesta estratégica para atender la creciente demanda de hospedaje en el destino.

Ubicado en Plaza Cancún Cumbres, a solo unos minutos del aeropuerto internacional y con acceso directo a zonas corporativas, centros comerciales y espacios de convenciones, el hotel es una excelente opción para quienes desean aprovechar al máximo su estancia en la ciudad.

Adrián Correa, director de Operaciones Midscale & Economy de Posadas, aseguró: “Estamos muy felices con esta apertura, misma que forma parte de nuestro compromiso de brindar más y mejores opciones para los viajeros, haciendo del mundo un mejor lugar para viajar. Estamos convencidos que Fiesta Inn Express Cancún Cumbres se convertirá en uno de los hoteles predilectos de los viajeros debido a su ubicación privilegiada y conectividad, además de ser un polo para crear una red de crecimiento económico y social para la ciudad”.

El hotel ofrece desayuno incluido, con opciones frescas y nutritivas que inspiran a comenzar el día con energía. Sus salas de juntas brindan privacidad, conectividad y comodidad para realizar reuniones o presentaciones en un entorno profesional y acogedor.

Con esta apertura, Fiesta Inn Express Cancún Cumbres refuerza el posicionamiento de Fiesta Inn como una marca de referencia en el segmento midscale de negocios y viajes prácticos, al tiempo que fortalece la presencia de Posadas en el sureste del país.

Acerca de Fiesta Inn:

Es la cadena de hoteles de cuatro estrellas que entiende las necesidades del viajero de negocios. Ofrecemos espacios funcionales, cómodos y seguros diseñados para facilitar cada momento de su estancia.

Con ubicaciones estratégicas en las principales ciudades de México, cada hotel combina diseño contemporáneo, tecnología práctica y un servicio cercano que inspira confianza.

Aquí, todo está pensado para impulsar su productividad y brindarle la tranquilidad que necesite para avanzar.

Más información en fiestainn.com

Acerca de Posadas:

Posadas es la operadora de hoteles líder en México con más de 200 hoteles y 29,922 cuartos propios, arrendados, franquiciados y administrados en los destinos de ciudad y playa más importantes y visitados en México. El 86% de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad y el 14% en destinos de playa. Posadas opera con las marcas: Devossion by Live Aqua, Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Resort, Live Aqua Residence Club, Curamoria Collection, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Americana Vacation Club, The Explorean, Fiesta Inn, Fiesta Inn Express, Fiesta Inn Suites, Gamma y one Hoteles. Posadas cotiza en la BMV desde 1992.