En Puebla, Trucks México Series pone en juego el título de la temporada 2025

Staff/RG

Se llega el momento cumbre para el campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, poniendo en juego el título de la temporada 2025 este 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, en donde 4 contendientes lucharán por alcanzarlo.

Trucks México Series tendrá este fin de semana la pelea final por el campeonato 2025, último episodio de los playoffs al que 4 pilotos obtuvieron un boleto, teniendo igualdad de condiciones y olvidándose de la cosecha de unidades.

Tras el último corte, Mateo Girón, Gerardo Rodríguez, Everardo Fonseca y Carlos Novelo, se convirtieron en los contendientes que tendrán en sus manos la posibilidad de unirse a la lista que hasta ahora acumula un total de 8 campeones desde el 2017, cuando Alex de Alba se convirtió en el primer piloto en coronarse.

Mateo y Gerardo, han tenido una lucha parejera, acumulando cada uno de ellos un total de 6 triunfos respectivamente en su camioneta #5 y #26 respectivamente; sin embargo, tanto Everardo Fonseca en la #94, como Carlos Novelo en la #18, querrán sorprender al saber que será el mejor colocado de los 4 en esta carrera, quien se quede con el ansiado título.

El óvalo de 2,060 metros de longitud, enclavado en Amozoc, Puebla, es el elegido para este último compromiso, sitio que recibe por 4ta ocasión al campeonato, siendo Mateo Girón el único que ha visto el triunfo en esta pista durante el 2025.

En el renglón de los novatos, Alexandra Mohnhaupt es quien tiene una ventaja considerable, quedándose en el camino al no clasificarse a la etapa final de los playoffs, teniendo 1037 pts. a su favor, por solo 368 de su más cercano rival, Arturo Vázquez.

Será este domingo en punto de las 11:30 horas, cuando se dé el arranque de la gran final de la campaña 2025, competencia a 60 vueltas en donde se decidirá todo, sin espacio a la especulación y dejando abierta la lucha por el título entre los cuatro contendientes.

De esta manera, Trucks México Series presentado por Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, arriba a la gran final de la temporada 2025, disputándose este 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.