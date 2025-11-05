Este miércoles recorrido nocturno con linterna en El Cossío

Staff/RG

Durante esta actividad especial, las y los asistentes podrán conocer la historia, la obra y los espacios del museo desde la oscuridad.

En el marco de las actividades por el 55 aniversario del Museo Francisco Cossío, la Secretaría de Cultura de Gob invita al público en general al Recorrido Nocturno con Linterna, que se llevará a cabo este miércoles 05 de noviembre a las 20:00 h, por las instalaciones del recinto, en esta ocasión se contará con una cuota de recuperación de $100 y cupo limitado.

Durante esta actividad especial, las y los asistentes podrán conocer la historia, la obra y los espacios del museo desde la oscuridad, guiados únicamente por la luz de una linterna. Este recorrido permitirá apreciar de una manera distinta cada rincón y sala de exhibición.

El recorrido incluye la visita a las 11 salas del museo, entre ellas la Sala Prehispánica y Sala de Arte Sacro, así como las exposiciones temporales Personajes y lugares fantásticos y la Colección del Museo Francisco Cossío.

Para participar, es necesario registrarse a través de las redes sociales del Museo Francisco Cossío.