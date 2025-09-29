El PRI es tan grande que provee a Morena, MC y otros

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Los que se van usan su libertad y derecho; Hay tiempo para el 27: JJC

“No nos damos, ni nos daremos por vencidos, tan grande es el Partido Revolucionario Institucional -PRI- que da para partidos políticos como, Morena, Movimiento Ciudadano y otros”. Con firmeza expone el actual Presidente, interino, del CDE, Juan José Castro Justo, que también, anuncia que, quizás en unas dos semanas la dirigencia nacional, lanzará la convocatoria correspondiente para elegir al nuevo líder poblano, para lo cual ya han levantado la voz: Delfina Pozos Vergara, secretaría estatal; Lorenzo Rivera Nava, de la dinastía Rivera de Chignahuapan; Teodomiro Ortega González, actual líder cenecista estatal y, el desaparecido Oscar Aguilar González.

Con un lenguaje directo, simple, el político guerrerense, siempre en el sector campesino, comenta que no se puede descartar a nadie y en cuante se expida la convocatoria, seguramente habrá otros militantes, respetables, que desearán dirigir al priísmo poblano. Desde luego, afirma en la plática con un grupo de columnistas que el PRI no desaparecerá, y pone como ejemplo los resultados que tuvieron en las pasadas elecciones en Veracruz y Durango, donde la ciudadanía votó nuevamente por nuestros candidatos.

Castro Justo, que ha sido 3 veces diputado federal y una de senador, a dos semanas de su arribo a estas tierras ha visitado varios municipios, recientemente estuvo en Teziutlán donde tomó protesta a los Comités Municipales de ese distrito, lo mismo hizo a los comités de la zona conurbada de esta capital. A la fecha anuncia, que se han renovado 120 comités en el estado y que ha sostenido reuniones con representantes de los sectores del partido para conocer la problemática que enfrentan con los gobiernos actuales y dentro del propio instituto político. Dice que están a tiempo para renovar dirigencias y preparar a candidatos rumbo al 2027, incluso de la sociedad civil, pues el partido está abierto para recibir a ciudadanos que simpaticen con el PRI. Otro punto que aborda es el de las alianzas y expone que será analizado más adelante, pues existe la posibilidad que vayamos solos en algunos municipios, tomando en cuenta a las nuevas generaciones de jóvenes y mujeres.

Palabras más, palabras menos, el dirigente comenta que en Puebla el priísmo es fuerte y habremos de sacarlo del marasmo en que se encuentra, además se trabaja para ser un real partido de oposición, denunciar insistentemente las irregularidades de las administraciones de Morena, que son gobiernos de priístas que se hicieron en nuestras filas y ahora son morenistas.

También habla de la salida de Néstor Camarillo Medina del cual manifiesta que “hizo uso de su libertad y derechos a pesar de que el PRI le dio muchas cosas, pero unos se van y otros entran” y añade: expresan que se fueron 122 militantes con él, la realidad es que la mitad no estaba afiliada al PRI.

Muchos temas tocó, Juan José Castro Justo, licenciado en Ciencias Políticas, que ha sido delegado del tricolor en varios estados y funcionario en los gobiernos de Guerrero y en el DF, hoy CdMx y nos revela que el PRI confía en su militancia, que no clientela como en Morena y que trabajará para recuperar la confianza ciudadana y de sus correligionarios. Habrá tela de dónde cortar…Y…

A OTRA COSA MARIPOSA

La Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 67 del ISSSTE ubicada en esta capital, recibió su tercera recertificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2025, que se obtiene después de evaluar calidad y cumplimiento de una serie de requisitos y es realizada por un organismo independiente al ISSSTE. En el proceso se garantiza mantener altos estándares de calidad y mejora continua… Nos comentan que las estancias del Instituto, donde se reciben desde lactantes hasta preescolares, son de las prestaciones con las que cuentan sus trabajadores. En la Estancia 67 se brinda atención a 152 niñas y niños, de esta manera se apoya a padres y madres de familia mientras realizan su jornada laboral. La entrega, estuvo a cargo del subdelegado de Prestaciones del organismo, Carlos Vladimir Hernández Frías… Hasta la próxima…D.M