Valeria Aranda mantiene el enfoque en el campeonato de Trucks México Series

- Con el tercer lugar del campeonato en sus manos, Valeria Aranda sigue siendo protagonista de Trucks México Series
La piloto hidalguense Valeria Aranda, al mando de la camioneta 27 Bizzarro-TelecomDistrict-RestaurantCluny, continúa firme en la pelea dentro de Trucks México Series, manteniéndose en el tercer lugar del campeonato con 396 puntos.
La décima fecha en Querétaro dejó a Valeria con un quinto lugar que pudo ser aún mejor de no presentarse algunos problemas, sin embargo, el resultado confirma su constancia y la mantiene como protagonista rumbo a los Playoffs.
El próximo reto llegará muy pronto, con la décima primera carrera del calendario en el Súper Óvalo Potosino, el 5 de octubre, donde se cerrará la temporada regular. Con la mira puesta en el top 3, Aranda buscará sumar fuerte y mantenerse como una de las principales contendientes al título.
Con 461 puntos en el líder y 443 en el segundo lugar, la diferencia sigue siendo un reto alcanzable. Por ello, la piloto del Aranda Racing Team está decidida a dar un paso más hacia el triunfo, respaldada por la confianza de sus patrocinadores, equipo y el impulso de toda su afición.
