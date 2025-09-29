Con la canción “Mi norte & Mi sur”, Diego Torres y Eden Muñoz fusionan por primera vez su talento

Por Mino D’Blanc

“Mi norte & Mi sur” es el sencillo en el que Diego Torres y Eden Muñoz fusionan por primera vez su talento y estilo. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Es una íntima balada que para muchas y muchos marca un antes y un después en las canciones de amor en idioma español. La letra está llena de romance, vulnerabilidad y sensibilidad. El arreglo combina la tradición de Diego Torres en la balada pop y la fuerza interpretativa de Eden Muñoz.

Versos como “siempre por ti estaré, siempre te abrazaré” se convierten en el corazón de “Mi norte & Mi sur”, canción que promete conquistar a propios y extraños de ambos lados del continente.

Diego Torres puntualizó: “la música me ha enseñado que lo más valioso son las emociones que quedan después de una canción. Con Eden encontramos esa sinceridad que se siente cuando dos voces de se unen para hablar del amor de verdad”.

Por su parte, Eden Muñoz discernió: “siempre he creído que las canciones deben ser una compañía. “Mi norte & Mi sur” es justo eso, un abrazo que no se va, y hacerlo junto a Diego es un sueño cumplido”.

El video de la canción juega con los extremos de Latinoamérica: de arriba y abajo, el mate y el café, la ciudad costera y la metrópolis. Dirigido y producido por Andrés Ibáñez Díaz Infante y filmado entre Buenos Aires, Argentina y Mazatlán, Sinaloa, la trama retrata el tema de una maneja juguetona y romántica.

“Mi norte & Mi sur” representa en encuentro de la trayectoria de ambos artistas: la sensibilidad el pop latino de Diego Torres y la fuerza narrativa del regional de Eden Muñoz, las cuales se funden en una propuesta fresca y emotiva que habla de amor verdadero, resiliencia y compañía.