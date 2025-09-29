Se convierte “Thunder” Suárez en nuevo monarca wélter de LUX Fight League

Se impone por nocaut a “Tarzán” Aburto en pelea estelar de LUX 055

El artemarcialista capitalino, Antonio “Thunder” Suárez, se convirtió en nuevo monarca mundial de peso wélter de LUX Fight League, al imponerse por nocaut al tapatío Anuar “Tarzán” Aburto”, en la pelea estelar de LUX 055 presentada por AMISTAD, VINSSA y U Rent It,, que se efectuó en el Complejo Deportivo de Artes Marciales (CDAM) de Guadalajara, Jalisco.

Con este resultado, Suárez se apoderó del cinturón vacante de las 170 libras, en su segundo intento, y de paso logró su décimo sexta victoria en el ámbito profesional, en el cual también tiene nueve derrotas y cero empates.

En tanto, Aburto sumó su segundo revés en el terreno de paga, en el cual tiene ocho éxitos y ninguna igualada.

Disputó en lux 036 peso welter ante alan dominguez

El combate, por el cinturón de las 170 libras, arrancó con una patada en las zonas blandas de parte de Aburto sobre Suárez, al que el tercero sobre la jaula, Édgar López, reaccionó rápido y llamó la atención al peleador local.

A continuación, ambos exponentes intercambiaron golpes y patadas al centro del octágono, buscando imponer condiciones e inclinar la balanza en su favor.

Ya con la nariz enrojecida del capitalino, producto de los impactos recibidos, Anuar buscó mermar todavía más la humanidad de Antonio con sus mejores golpes de boxeo.

En el segundo asalto, con “Thunder” sangrando profusamente de las fosas nasales, “Tarzán” buscó acabar con la contienda de un solo golpe, impulsado por la afición local, que en su mayoría lo apoyaba.

Con una patada al rostro, el oriundo de Puerto Vallarta, Jalisco, hizo tambalearse al capitalino, quien respondió con golpes de guardia zurda que abrieron la ceja derecha del tapatío.

En el tercer episodio, ambos exponentes siguieron con su intercambio de impactos al rostro de su rival, siendo Suárez quien tomó el control de la batalla, al concretar importantes golpes sobre Aburto, quien mostró en ese momento una importante disminución física.

En el cuarto round, se concretó la superioridad mostrada por Antonio sobre Anuar con otra seguidilla de golpes al rostro a los cuales ya no pudo responder el tapatío y cedió la victoria al capitalino a los dos minutos con seis segundos del penúltimo asalto.

“Justo como lo soñé hace dos años, salí muy frustrado de la primera noche, sabía que pude haber más aquella vez, me preparé muy fuerte, porque sabía que este cinturón era mío y por fin se dio”, expresó el oriundo de la Ciudad de México al concluir el enfrentamiento.

“Sabía desde un principio que la pelea con Anuar no iba a ser fácil, es un oponente muy incómodo, ya con bastantes peleas en la organización, preparamos una estrategia muy adecuada, buscar los ángulos, acortar las distancias, irlo trabajando de poco a poco”, detalló Suárez, quien vistió pantaloncillo en color blanco.

“Hay bastantes nombres para enfrentar en la división, estoy listo para el que me pongan, excampeones, nuevos prospectos”, apuntó Antonio, quien en LUX 036, en octubre de 2023, cayó ante el tapatío Alán Domínguez en la búsqueda del cinturón de peso wélter.

Por su parte, el nicaragüense Julio Ruiz (8-1-0) se impuso por decisión unánime al costarricense Walter “Burro” Zamora (13-6-0), en el pleito coestelar en el peso pluma.

Lo propio hizo el tapatío Axel “Charro” Osuna (9-2-0) frente al potosino Alexandro “Jaguar” Bravo (5-3-0), en combate por las 125 libras.

Asimismo, el también tapatío Sergio Barajas (6-0-0) derrotó por decisión unánime a Ramfery Gutiérrez (6-2-0), en la categoría gallo.

Y en el enfrentamiento que abrió la velada principal de LUX 055 presentada por AMISTAD, VINSSA y U Rent It, la tapatía Fernanda Larios (6-3-0) venció por decisión unánime a la argentina Sofía Landi (3-4-0), en peso mosca.

La promotora líder de artes marciales mixtas en Latinoamérica confirmó la pelea estelar que encabezará el evento LUX 056, programado para el próximo viernes 21 de noviembre en el Show Center Complex de San Pedro Garza García, por el título mundial de peso pluma, entre el regiomontano Irvin “The Storm” Amaya y el sonorense Alejandro “Toro” Corrales.