La sexta edición mexicana de “¿Quién es la Máscara” está nominada a los “International Emmy Awards”

En la categoría “Entretenimiento sin guion” compite con un programa canadiense, uno de Emiratos Árabes Unidos y uno de Dinamarca.

Son galardones otorgados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

Por Mino D’Blanc

La sexta edición del exitoso programa “¿Quién es la Máscara?” que se transmitió en el año 2024, está nominado en la categoría “Entretenimientos sin guion” por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión a los “International Emmy Awards 2025”, galardón que reconoce a lo mejor de la caja chica.

En dicha categoría también están nominadas las producciones “Big Brother Canadá” en su temporada décimo segunda, “Love is Bilnd: Habibi” de los Emiratos Árabes Unidos y “Shaolin Heros” de Dinamarca.

Cabe mencionar que actualmente se realiza la séptima edición de “¿Quién es la Máscara?” de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de la televisión mexicana que ha sido líder en el horario prime de la programación dominical en sus seis temporadas ya transmitidas.

Para la edición número 53 de los “International Emmy Awards” compiten 64 producciones provenientes de 26 países. Los ganadores serán anunciados en una gala que se realizará en la ciudad de Nueva York el lunes 24 de noviembre del presente año.

Será el próximo domingo 12 de octubre cuando se estrene a través de “las estrellas” en México la séptima edición de “¿Quién es la Máscara?”