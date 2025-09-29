Seguidores de Marco Valencia revientan Asamblea de Morena en María Andrea

Abelardo Domínguez

Simpatizantes del alcalde panista, Marco Valencia Ávila, reventaron la asamblea en la sección 23-48 de María Andrea, comunidad perteneciente a #VenustianoCarranza, #Puebla, para elegir al Presidente de dicho seccional.

La asamblea presentó diversas anomalías desde el principio, como el hecho de que el Coordinador Operativo Territorial de Morena, Martin Junco Arroyo, enviado como árbitro de la votación, intentó realizar la votación en un lugar diferente al referido.

Acto siguiente, se le pidió comenzar la votación como estaba establecido, pero comenzó a dar largas al asunto, dando tiempo a qué llegarán los seguidores de Valencia, quienes llegaron en bloque.

Una vez con ellos presentes Junco Arroyo, comenzó la votación, dando preferencia a estos. Las protestas no se hicieron esperar, pero el afirmó llegar con “instrucciones de Claudia Sheinbaum” para afiliar a todo el que quisiera afiliarse.

Al frente del bando panista parecía ir Silvia Romero Paredes, Regidora de Gobernación del Ayuntamiento de Marco Valencia, así como Mireya Galindo, regidora de María Andrea, está última, quien de manera agresiva acosaba a los morenistas, burlándose de ellos y provocandolos.

En un momento dado y ante la clara posibilidad de que perdieran, por el menor número de ellos, comenzaron a azuzar a su propia gente para reventar la asamblea, con gritos de “que se cancele, que se cancele”, a lo que de inmediato el Coordinador de Morena aceptó, comenzando a romper las boletas.

La protesta de los verdaderos morenistas no se hizo esperar, pero no fue suficiente para que el Representante se detuviera, con el argumento de que “el pueblo manda”, dijo y comenzó a quemar las boletas.

En todo momento los morenistas se quejaron de que los valencistas intentaron imponer a su candidata María Eugenia Melo Peralta, pero al verse claro el posible triunfo de Vidal Calva Flores, decidieron reventar la elección, avalada por el Represente de Morena, quien informó ante el cuestionamiento de los medios de comunicación que se pospone la asamblea hasta nuevo aviso.

REPRESENTANTE MAICEADO

Finalmente el Árbitro de la elección, sin pudor alguno se fue con los valencistas, para ingresar junto con ellos a la casa de la Regidora de Gobernación del Ayuntamiento, Silvia Romero.