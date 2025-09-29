AGA Racing Team y Salvador De Alba Jr., alargan su marca a 13 triunfos de la GTM 2025 de Súper Copa Roshfrans

Staff/RG

Amozoc, Puebla, a 28 de septiembre de 2025.- Con autoridad y dando un golpe sobre la mesa, el AGA Racing Team consiguió su triunfo 12 y 13 de la GTM Pro 1 en la Súper Copa Roshfrans 2025, conquistando los dos hits de este domingo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

Una nueva muestra de trabajo, entrega y ritmo, tuvo este fin de semana el equipo tapatío, AGA Racing Team, enfrentando la 8ª. fecha de la Súper Copa Roshfrans, con el firme objetivo de continuar sumando en busca de un título más del campeonato Gran Turismo México Pro 1.

Salvador de Alba Jr., iniciaría desde el primer sitio en la carrera que abría el programa, tomando el volante del auto #1 AGA de Manzana/ Red Cola / Skarch / Guadalajara – Guadalajara, para ir de principio a fin en un dominio importante durante los 40 minutos de duración, tomando la victoria.

Para poner punto final a una jornada calurosa en suelo poblano, Salvador no bajaría las revoluciones, dando una cátedra más de manejo, valiéndole su triunfo número 13 de la actual campaña, un récord que se alargará hasta el episodio final, en el mes de noviembre.

Paul Jourdain e Ivanna Richards completaron el podio de la carrera 1 y en la 2 fueron Emiliano Richards y Mario Domínguez

Con esto, el AGA Racing Team se enfila a la lucha por su título 6 de la Súper Copa Roshfrans, dándose la batalla final el próximo 29 de noviembre en el Autódromo de Monterrey.

HÉCTOR RIOS Y ENRIQUE REYNA, GANAN LA F5 PRO 1 EN SÚPER COPA ROSHFRANS PUEBLA

Un estupendo fin de semana fue el que tuvieron los pilotos Héctor Ríos de La Flor de México y Enrique Reyna de Mao Racing, subiendo a lo más alto del podio en la carrera 1 y 2 de la F5, octava fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025 que se corrió en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Ríos, tuvo una carrera extraordinaria, comenzando desde la séptima posición a bordo del auto No. 99, desde donde arrancó para sumar una victoria en el circuito poblano. Con un merecido segundo puesto para su causa, Joshua Aguilar acompañó al vencedor en el podio y el mismo fue completado por Miguel Pérez.

“Me siento muy contento, es un gran resultado que se me dio. Agradecer de antemano a todos mis patrocinadores, al equipo, a todos los que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante”, dijo el ganador.

En lo que se refiere a la Pro 2, Gael Aguilar, obtiene la victoria en la categoría y dijo que eso lo motiva a seguir buscando resultados como el del sábado y porqué no el campeonato.

Visitaron también el podio de la Pro 2, Francisco Pérez y Eslaimen Rached, quienes coincidieron en opinar que la de Puebla es una pista muy demandante.

El potosino Reyna logró cruzar la meta primero en la segunda carrera de la categoría que se disputó hoy domingo: “He recibido mucho apoyo del equipo. Me encanta subir al podio en un circuito como este. Creí que iba a ser una carrera más disputada, pero no fue así por eso la diferencia con el segundo lugar”.

La segunda posición quedó en poder de Federico Solís y el tercer puesto se lo adjudicó Héctor Rios, en lo que se refiere a la Pro 2 el ganador fue Gerardo Díaz de Bruck Racing a quien escoltaron, José Vidrio de Pilgrim´s y Chris Valencia.

SALVADOR DE ALBA DE FOTON SE LLEVÓ EL TRIUNFO DEL EN LOS TRACTOCAMIONES

Salvador de Alba Jr., obtuvo en Puebla otro triunfo en la categoría en este 2025, y se perfila para ser el campeón de la misma.

“El equipo hizo un gran trabajo con el tracto. Empezamos arrancando desde la primera posición, y a partir de allí todo dependía de lo que yo hiciera, Ahora en Monterrey vamos el título.

El fin de semana resultó importante para el jalisciense, Salvador de Alba Jr., reflejando todo el trabajo que ha venido realizando. Con el tracto No. 48 luciendo los colores de Foton, logró subir al primer escalón del podio: ““Es algo muy importante para nosotros, hemos trabajado fuertemente para llegar a este podio. Me siento muy contento porque es el reflejo de una ardua preparación”.

Segundo finalizó la poblana, “Majo” Rodríguez: “Hay días que no se olvidan. Hoy son uno de ellos porque hubo momentos que tuve que exigirme al máximo para conseguirlo”.

Por su parte Santiago Tovar subió al tercer escalón del podio y dijo que podría haber peleado por un mejor resultado,