Video: Docentes del bachillerato Calmécac acusan agresiones de padres de familia

María Huerta

Docentes del Bachillerato General “Calmécac” en Huejotzingo, mencionaron que fueron víctimas de agresiones y amenazas por supuesto padres de familia.

Durante conferencia de prensa, acusaron a Rubén Kuri Ortega y Cristian Osorno Castillo por estar detrás de estos conflictos.

“No estamos de acuerdo que se violente así a los maestros, que se les saque y se les trate así solo por pertenecer a una u otra organización”, dejaron en claro los docentes, al aclarar que a nadie se le niega unirse al sindicato que quiera o partido político.