Sheinbaum destaca que EU enfrente tráfico ilegal de armas hacia México

Desde Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y México en cuanto al tráfico de armas, bajo la estrategia Misión Firewall (Operación Cortafuegos).

En este contexto, la mandataria mencionó que por primera vez Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas hacía territorio nacional, lo que resaltó y celebró.

Por primera vez Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacía México. Y además fortalecer la investigación y comunicación ahí donde se encuentran armas estadunidenses que entraron ilegalmente, que son cerca del 75 por ciento de lo que se incauta”, expuso.

En más sobre el tema, la jefa de Estado enfatizó que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para crear un grupo de trabajo de alto nivel, encabezado por subsecretarios de ambos países, con el objetivo de dar seguimiento a diversos temas de seguridad.

¿Cuándo se presentó y que se incluye en la iniciativa?

De acuerdo con el comunicado oficial de la embajada de los Estados Unidos en México, la misión fue presentada el pasado viernes durante la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, realizada en McAllen, Texas.

En el encuentro participaron representantes de seis organismos estadunidenses y sus contrapartes mexicanas. El Grupo de Implementación, creado tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México, se reunirá de manera periódica para coordinar diversas acciones como: