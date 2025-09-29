Liga MX: Partidos y resultados de la jornada 11, Apertura 2025

AS MÉXICO

Se terminó la Jornada 11 del Apertura 2025 y entre las diversas sorpresas que nos entregó este fin de semana, es como continúa el actual torneo de la Liga MX. De partidos que rompieron quinielas, así como otros que cumplieron con lo proyectado, el Futbol Mexicano mantiene su marcha rumbo al último tercio del certamen, donde cada punto habrá de valer el doble y las victorias serán todavía más valoradas.

Ante un Atlas vs Necaxa que se diluyó entre diversas polémicas; así como un Cruz Azul, que tras su buena seguidilla de resultados finalmente terminó por sucumbir a manos de Tijuana, es como te presentamos la tabla de marcadores que nos dejó este último periodo de encuentros en el Balompié Nacional.

Así quedaron los resultados de la jornada 11 del Apertura 2025

FC Juárez 2-0 León

2-0 León Puebla 0-2 Chivas

Pachuca 2-1 San Luis

2-1 San Luis Atlas 3-2 Necaxa

3-2 Necaxa Monterrey 1-0 Santos

1-0 Santos Toluca 3-1 Mazatlán

3-1 Mazatlán América 4-1 Pumas

4-1 Pumas Querétaro 0-2 Tigres

0-2 Tigres Tijuana 2-0 Cruz Azul

Vale la pena mencionar que con la victoria de este domingo, Rayados escaló al segundo puesto y empató en puntos a los Diablos; sin embargo, por diferencia de goles aún no logra arrebatarles el liderato. La actividad del Balompié Azteca habrá de retomarse el siguiente viernes 3 de octubre cuando Necaxa reciba a Pachuca para inaugurar la Jornada 12, y terminará con el Tijuana vs Monterrey del domingo 5.