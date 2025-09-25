Video: Supuesta comunidad indígena  acusa despojo de tierras…pero no acredita la propiedad en disputa

María Huerta

Sin presentar documentos oficiales para acreditar que los terrenos en disputa sean suyos, presunta comunidad indígena náhuatl San José Zetina hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes sobre presunto intento de despojo de sus tierras “ancestrales” por la empresa inmobiliaria VAZUR S.A. de C. V.

Además de mencionar que 500 policías intentaron desalojarlos en la mañana de este jueves 25 de septiembre.

En conferencia de prensa, aseguraron que todos sus habitantes han cumplido con los pagos de predial.