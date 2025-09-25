BUAP, sede del Primer Encuentro Nacional “Evaluación y mejora continua de la educación superior en un horizonte de transformación social”

Inaugura la Rectora Lilia Cedillo, en compañía de Luis González Placencia, secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Desde Puebla

La BUAP es sede del Primer Encuentro Nacional “Evaluación y mejora continua de la educación superior en un horizonte de transformación social”, que tiene lugar los días 25 y 26 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario. Al inaugurarlo, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció la participación de rectores de distintas universidades del país, así como de directivos y funcionarios federales involucrados en el quehacer educativo.

Durante la apertura de los trabajos, la doctora Lilia Cedillo consideró que el encuentro permite analizar la importancia de la evaluación, al replantear los retos que enfrentan las IES y su impacto social. “La evaluación nos hace ser mejores, porque posibilita reflexionar sobre cómo se están desarrollando las funciones asignadas a las instituciones de educación superior”.

En el evento -en representación del subsecretario de Educación Superior y coordinador Ejecutivo del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí-, Carlos Iván Moreno, director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, agradeció a la Rectora Lilia Cedillo la apertura de la BUAP como sede de este encuentro que busca fortalecer los sistemas educativos en beneficio de las y los estudiantes.

Luis González Placencia, secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se pronunció también por entender la autoevaluación como un proceso de asignación de valores, una idea de mejora continua para lograr la excelencia.

Al término del acto protocolario, Carlos Iván Moreno dictó la conferencia “La educación superior en la era de la incertidumbre y la revolución digital: ¿qué evaluar? ¿qué acreditar?”, en la que planteó la importancia de la evaluación y dio cuenta de que más de mil instituciones se han sumado a estos procesos y a laboratorios de coevaluación, además del registro de 2 mil integrantes en el padrón de pares, lo que fortalece la cultura de valoración formativa.

En la ceremonia de inauguración también participaron María José Rhi Sausi, directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), de la Subsecretaría de Educación Superior federal; y Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional.