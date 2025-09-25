Aprende a consumir los sustitutos del azúcar con seguridad

Si utilizas edulcorantes en tu alimentación, comienza a hacerlo con responsabilidad, pueden ser aliados si los utilizas de manera consciente y correcta

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Cada vez es más común que encuentres productos que se comercializan como “sin azúcar”, pero que, al probarlos, saben igual de dulces. Es muy probable que esos productos contengan edulcorantes, que tienen como característica endulzar los alimentos con bajo o nulo aporte de calorías. Sin embargo, puede que no conozcas qué son, los tipos que existen o si tienen algún efecto en tu salud.

Existen edulcorantes naturales y otros sintéticos que se denominan artificiales, también se pueden clasificar en calóricos y no calóricos. Entre los calóricos se encuentran el sorbitol, manitol y el xilitol, que son ingredientes de algunos chicles y productos bajos en azúcar. Es importante que sepas que éstos tienen menos calorías que el azúcar, pero no son completamente libres de energía. El aspartame, sucralosa, sacarina, acelsufame K y estevia son no calóricos, y es muy frecuente su uso en alimentos, bebidas, medicamentos y endulzantes de mesa.

El propósito principal de consumirlos es reducir la ingestión de azúcar y calorías para ayudar al control de peso, prevenir caries y mejorar los niveles de glucosa en las personas que viven con diabetes. La Asociación Americana de Diabetes y otros organismos internacionales indican que pueden formar parte de tu plan alimenticio, siempre y cuando esté equilibrado y evites utilizarlos en exceso con la finalidad de comer descontroladamente.

Cada uno de los edulcorantes está aprobado por autoridades como la FDA que es la agencia de administración de alimentos y medicamentos, por lo que pasan por evaluaciones rigurosas para autorizar su uso, sin embargo, es importante saber que cada uno tiene una dosis diaria aceptable. Por ejemplo: el aspartame es seguro si no superas la cantidad diaria establecida, pero si tienes fenilcetonuria no debes consumirlo.

El consumo alto de algunos edulcorantes calóricos puede causarte molestias digestivas como distensión abdominal, gases e incluso diarrea. Esto comúnmente pasa cuando ingieres altas cantidades de sorbitol o manitol. Por ello es importante que conozcas los ingredientes de los productos que consumes y respetes la ingesta diaria recomendada de cada uno.

Para las embarazadas es importante moderar su uso. A pesar de que los edulcorantes autorizados no representan riesgos graves, es aconsejable que las personas cambien sus hábitos para que toleren de mejor manera los alimentos que no están endulzados. Puedes utilizarlos, pero preferentemente de manera ocasional.

Si tu estrategia es utilizarlos para la pérdida de peso, debes saber que es una excelente estrategia a corto plazo para sustituir el azúcar. La Organización Mundial de la Salud resalta que, si tienes un consumo elevado de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, comenzar a utilizar edulcorantes es una solución parcial; para mejores efectos a largo plazo, lo mejor es que reduzcas el gusto excesivo por el sabor dulce y prefieras alimentos frescos y naturales.

Si utilizas edulcorantes en tu alimentación, comienza a hacerlo con responsabilidad. Lee bien las etiquetas y conoce cuál sustituto de azúcar estás consumiendo, infórmate sobre el tope diario recomendado y recuerda que el equilibrio de lo que comes diariamente sí importa. Si vives con diabetes o tienes algún diagnóstico médico, consulta con tu nutriólogo antes de utilizarlos de manera habitual.

Los edulcorantes pueden ser aliados si los utilizas de manera consciente y correcta. Son un excelente apoyo para la transición a consumir los alimentos sin azúcar, mientras continuas con el trabajo de mejora de alimentación y estilo de vida. Infórmate, analiza y decide la mejor opción para tu salud.