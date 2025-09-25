Aseguran camión cisterna tras operativo en Xicotepec

Abelardo Domínguez

Operativo contra gasera de Xicotepec con agentes de policía Federal ministerial (PFM) en un inmueble de Xicotepec, en la junta auxiliar de San Isidro, donde se almacenaba, vendía y distribuía gas licuado de Petróleo (LP) de manera ilícita.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) inició la carpeta de investigación correspondiente. Derivado de ello, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, ejecutó la orden de cateo otorgada por la Jueza de Control Especializada en el Sistema Penal Acusatorio por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo previsto y sancionado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a las 12:00 horas de este 25 de septiembre en la carretera México Tuxpan km 145 segunda entrada Rancho Solís (a unos metros de la entrada hacía el polideportivo) de la colonia San Isidro en Xicotepec, Puebla, donde aseguraron un camión cisterna pipa que transportaba 25 mil litros de gas Licuado de Petróleo (LP) del cual no acreditaron su procedencia, ni factura de compra venta.

Esta unidad de transporte fue asegurada ya que en su interior llevaba “huachigas”.

No hubo personas detenidas hasta el momento, pero las investigaciones continuarán.