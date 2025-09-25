Presuntas carteristas detenidas en RUTA, puestas a disposición del MP: SSP

– Se exhorta a posibles víctimas a que, en caso de reconocerlas, formalicen su denuncia ante el agente del Ministerio Público.

– Durante la oportuna intervención se recuperaron diversos equipos de telefonía.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Derivado de las estrategias de coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a dos presuntas “carteristas” detenidas en las últimas horas.

Cabe recordar que, tras activarse un Botón de Alertamiento en una unidad de RUTA por el robo de celulares, la Policía Estatal Turística y la Policía de la Ciudad lograron ubicar y asegurar a dos mujeres.

Ambas personas y los diversos equipos de telefonía recuperados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, por lo que se exhorta a la población a que, en caso de reconocerlas como probables responsables de otros ilícitos, formalice la denuncia.