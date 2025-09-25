Bares, restaurantes y tiendas de autoservicio, los negocios más denunciados por consumidores

María Tenahua

El director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Puebla, Uriel Erazo García, informó que los restaurantes-bar, tiendas de autoservicio, casas de empeño, tiendas de abarrotes, de conveniencia, departamentales, comida rápida, estacionamiento, bar, agencia de autos nuevos, gimnasio, e imprentas son los negocios más denunciados, debido a no respetan los precios, hacen cobro de comisiones y exigen propina.

Al asistir a comisión del cabildo, rindió un informe de trabajo de lo que va del año, destacó que han recibido 316 denuncias.

Desarrollaron 250 visitas de verificación, sin infracción fueron 160, con multa 90 y 256 de vigilancia.

Asimismo, resaltó que otros sectores con quejas son: Gestoras y Autofinanciamiento, Agencias Automotrices, Suministro de Agua Potable e Inmobiliarias.