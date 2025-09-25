Entre enero y agosto, Puebla sumó 9 mil 720 delitos contra mujeres

María Huerta

De enero a agosto de 2025, Puebla sumó 9 mil 720 delitos contra mujeres, de acuerdo al reporte “Vioelncia contra las mujeres”, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

En el marco del Día Naranja, que cada 25 de mes se conmemora, para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres, el informe detalla que Puebla registró 17 feminicidios en los primeros ocho meses de 2025.

En homicidios, el estado llegó a los 174 casos, de los cuales 125 fueron del índole culposo, y 49 doloso.

Para lesiones, la cifra fue de mil 919, de estos 363 fueron culposos y mil 556 dolosos.

Y la violencia familiar, se colocó en la posición 10 con 6 mil 987 casos.