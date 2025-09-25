Bloquean carretera Teziutlán- Tlapacoyan

Desde Puebla

Vecinos de La Legua, Huehueymico y San Miguel Capulines realizan bloqueos, para exigir la reparación de diversos tramos carreteros en muy mal estado.

Los bloqueos se localizan en los siguientes puntos:

❌ Tramo federal Teziutlán-Tlapacoyan a la altura del módulo de seguridad en Chignaulingo

❌ Libramiento a Ixticpan

❌ Entrada a San Miguel Capulines

❌ Entrada a El Carrizal

En la zona ya se encuentran autoridades dialogando y haciendo recorridos por la zona, para hacer los trabajos de remodelacion de esta vialidad que conecta a Puebla con Veracruz.