Bloquean carretera Teziutlán- Tlapacoyan

Desde Puebla
Vecinos de La Legua, Huehueymico y San Miguel Capulines realizan bloqueos, para exigir la reparación de diversos tramos carreteros en muy mal estado.
Los bloqueos se localizan en los siguientes puntos:
❌ Tramo federal Teziutlán-Tlapacoyan a la altura del módulo de seguridad en Chignaulingo
❌ Libramiento a Ixticpan
❌ Entrada a San Miguel Capulines
❌ Entrada a El Carrizal
En la zona ya se encuentran autoridades dialogando y haciendo recorridos por la zona, para hacer los trabajos de remodelacion de esta vialidad que conecta a Puebla con Veracruz.
