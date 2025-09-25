San Pedro Cholula albergará el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

Erika Méndez
San Pedro Cholula Cholula albergará el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, para obtener una derrama de 45 millones de pesos.
La titular de la secretaría de la Juventud y Deporte, Gabriela Sánchez señaló que dicha actividad se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre y se estima recibir a más de 12 mil personas.
Resaltó que en el municipio se están preparando eventos musicales y culturales, sumado a ello, los comercios tendrán un horario extendido.
