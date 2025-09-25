Video: Vamos a ser el gobierno que más pavimentaciones haga en Puebla, reiteró Armenta

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración será la que más pavimentaciones haga en la capital y los distintos puntos del estado.
En conferencia de prensa, dijo que es un reto que van a lograr solo con recursos estatales, a pesar de que dichas obras son competencia de los municipios.
Por otra parte, resaltó que intervenir las vialidades más importantes de la capital costará un 60% menos, gracias a la adquisición de módulos de maquinaria y a los pétreos que donó Petróleos Mexicanos (Pemex) al estado.
