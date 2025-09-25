Tonantzin Fernández rehabilita vialidades en todo San Pedro Cholula

*- Se dio el banderazo de arranque en dos calles de Santa María Acuexcomac y San Sebastián Tepalcatepec*

Desde Puebla

*25 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de mejorar las condiciones de vida de las y los cholultecas, a través del desarrollo social y urbanístico en todas las juntas auxiliares.

Con esta visión, la administración 2024-2027 avanza en la segunda etapa de rehabilitación y construcción de vialidades en el municipio, como un acto de justicia social para revertir el rezago y abandono que por años sufrieron las comunidades.

En esta ocasión, se dio el banderazo de arranque en dos calles históricamente solicitadas por la ciudadanía:

Santa María Acuexcomac: construcción de la calle Lerdo de Tejada, entre Lerdo de Tejada y Ferrocarril, la cual por años careció de pavimento y presentaba hundimientos e inundaciones que afectaban la movilidad.

San Sebastián Tepalcatepec: rehabilitación de la calle 16 de Septiembre, entre Cholula y Zapata, uno de los principales accesos de la comunidad, que debido a su deterioro ya no podía ser atendido con bacheo.

En representación de la presidenta municipal, el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Carrillo, destacó que los tiempos de abandono a las juntas auxiliares quedaron atrás, y que la actual administración trabaja para resarcir esta deuda histórica con la gente.

Asimismo, subrayó que la participación y vigilancia de las y los vecinos será clave para el desarrollo de estas obras, que tendrán una duración aproximada de dos meses y beneficiarán a más de 4 mil habitantes en cada comunidad.