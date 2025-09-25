Ejecutaron a un hombre en Coronango

Sadit González

Hombre fue ejecutado mientras arreglaba una camioneta frente a su domicilio en la calle Mirador, San Francisco Ocotlán, en Coronango.

Testigos refieren que un grupo armado descendió de un auto rojo, lo obligó a avanzar unos metros y ahí le dispararon.

Versiones extraoficiales señalan que la víctima tendría antecedentes por robo de vehículos y motocicletas.

Se presume un ajuste de cuentas.

IDENTIFICAN AL EJECUTADO

Identifican como Alejandro N, de 53 años, con antecedentes penales y de oficio chatarrero al ejecutado hoy en Santa María Coronango.

El occiso estaría relacionado con un amplio historial delictivo, entre los que destacan robo de autos y narcomenudeo.

La primera línea de investigación es un ajuste de cuentas entre bandas de esa region del estado de Puebla.