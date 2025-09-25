Ejecutaron a un hombre en Coronango

Sadit González
Hombre fue ejecutado mientras arreglaba una camioneta frente a su domicilio en la calle Mirador, San Francisco Ocotlán, en Coronango.
Testigos refieren que un grupo armado descendió de un auto rojo, lo obligó a avanzar unos metros y ahí le dispararon.
Versiones extraoficiales señalan que la víctima tendría antecedentes por robo de vehículos y motocicletas.
Se presume un ajuste de cuentas.
IDENTIFICAN AL EJECUTADO
Identifican como Alejandro N, de 53 años, con antecedentes penales y de oficio chatarrero al ejecutado hoy en Santa María Coronango.
El occiso estaría relacionado con un amplio historial delictivo, entre los que destacan robo de autos y narcomenudeo.
La primera línea de investigación es un ajuste de cuentas entre bandas de esa region del estado de Puebla.
You may also like
-
Tonantzin Fernández rehabilita vialidades en todo San Pedro Cholula
-
BUAP, sede del Primer Encuentro Nacional “Evaluación y mejora continua de la educación superior en un horizonte de transformación social”
-
Aseguran camión cisterna tras operativo en Xicotepec
-
Presuntas carteristas detenidas en RUTA, puestas a disposición del MP: SSP
-
Bares, restaurantes y tiendas de autoservicio, los negocios más denunciados por consumidores