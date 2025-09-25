¡Asaltaron Bodega Aurrera Xilotzingo!

Sadit González
Un grupo de ladrones armados con marros asaltó la Bodega Aurrera del Bulevar Valsequillo, en Xilotzingo, ciudad de Puebla.
Los amantes de lo ajeno rompieron vitrinas de telefonía, para robar múltiples celulares.
Después de lograr su cometido los delincuentes lograron escapar con rumbo desconocido.
En el lugar hay un fuerte operativo policial para tratar de dar con los sujetos, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.
Trascendió que en el atraco hubo detonaciones, sin embargo; este dato no ha sido confirmado.
