Proponen interrupción segura del embarazo en Puebla, integral y sin discriminación

-La diputada Nayeli Salvatori presentó reformas para garantizar procedimientos médicos menos invasivos y el ejercicio de la objeción de conciencia

Desde Puebla

En rueda de prensa, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, acompañada de la legisladora Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la JUGOCOPO y colectivos feministas, presentó la iniciativa para garantizar la interrupción segura del embarazo en Puebla.

En su intervención, la legisladora Laura Artemisa García Chávez señaló que con esta iniciativa se busca crear las condiciones y un marco regulatorio para que el personal médico pueda ejercer la objeción de conciencia. Se estipula que ésta no debe aplicarse cuando la vida de la mujer esté en riesgo, al priorizar la salud pública y la seguridad de las mujeres.

La legisladora mencionó que se espera discutir la propuesta y la figura de la objeción de conciencia en las próximas dos o tres semanas, donde se dará espacio para escuchar y considerar los posicionamientos de los diferentes grupos legislativos.

En este sentido, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, señaló que la iniciativa busca garantizar el ejercicio de los derechos de forma integral, segura y sin discriminación, mediante la incorporación del Capítulo de Interrupción Segura del Embarazo.

Dijo que la atención debe ser integral, incluyendo la orientación psicológica y social, la educación sexual y la planificación familiar. La prestación de servicios debe respetar los derechos humanos y debe ser universal, inmediata, segura, informada, confidencial y gratuita, aplicada con perspectiva de género.

Asimismo, mencionó que el procedimiento médico debe ser el menos invasivo, la persona debe ser atendida en un periodo máximo de tres días a partir de la solicitud. En caso de violencia, no se deberá exigir la presentación de denuncia o querella para brindar el servicio.

La iniciativa se presentó ante representantes de colectivos feministas, como Ddeser, REDefine, Red La Morada y Campaña por el Aborto Legal y Seguro en Puebla.

Presentan en el Congreso propuesta legislativa para garantizar interrupción segura del embarazo

– Durante la sesión pública ordinaria se presentaron iniciativas y puntos de acuerdo en materia de salud, educación, gobernación, procuración de justicia e igualdad

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de garantizar la interrupción segura del embarazo, al especificar el trato y los protocolos generales que deben implementarse.

La propuesta legislativa pretende priorizar los procedimientos menos invasivos o de menor afectación para la persona, estableciendo tres días naturales como tiempo máximo de espera para su atención, por el tipo de servicio requerido.

También propone que, en caso de violencia, no se exija la presentación de denuncia o querella para brindar dicho servicio.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y resolución correspondiente.

Por otra parte, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para adicionar el artículo 60 Bis a la Ley Estatal de Salud, con el propósito de que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como los poderes Legislativo y Judicial, que cuenten con una plantilla laboral integrada por treinta o más mujeres, establezcan y mantengan espacios de atención materna o, en su caso, realicen convenios con instancias infantiles cercanas, debidamente acreditadas, para que presten los servicios en condiciones de calidad y seguridad.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Salud, para su análisis procedente.

Asimismo, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el propósito de que el uso del lenguaje incluyente deje de ser un ideal y se convierta en una obligación jurídica. Se pretende vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla y, en su caso, emitir las medidas correctivas dirigidas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los municipios.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De igual forma, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de sustituir el lenguaje sexista en el ordenamiento legal por términos neutros e incluyentes, a fin de contar con un marco normativo con perspectiva de género y cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio procedente.

También, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla, como un órgano rector de la política de igualdad; así como establecer lineamientos para el uso correcto del lenguaje incluyente, revisar el cumplimiento de las disposiciones de la ley de la materia y, en su caso, emitir las medidas correctivas de carácter preventivo, dirigidas a las dependencias, entidades y municipios.

La propuesta fue dirigida a la Comisión de Igualdad de Género.

En su momento, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de establecer que para la toma de órganos y tejidos se requiere el consentimiento expreso y por escrito del disponente originario, libre de coacción física o moral, otorgado ante notario público, o ante la autoridad pública estatal que expida las licencias para conducir vehículos motorizados, o en documento expedido ante dos testigos idóneos y con las demás formalidades que al efecto señalen las disposiciones aplicables.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud, para su análisis y resolución correspondiente.

Durante la sesión pública ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora para reformar la Ley Estatal de Salud, con el fin de establecer que cuando se trate de la atención de personas con discapacidad y adultas mayores, éstas tendrán derecho a recibir información con o sin la presencia o autorización de un familiar, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o representación legal.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Salud.

-Punto de acuerdo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que, a través de las secretarías de las Mujeres, Seguridad Pública, Infraestructura, Desarrollo Económico y Trabajo, y la de Educación Pública, diseñen e implementen la estrategia denominada “Red Violeta Puebla: Espacios Seguros y Rutas Camina Segura para Mujeres y Niñas”, entre otras acciones.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Igualdad, para su estudio y resolución procedente.

-Punto de acuerdo del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza por el que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Arte y Cultura, de las Mujeres, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen la denominación de Planteles Educativos, Instituciones Culturales, Espacios Públicos, Mercados, Panteones, Calles y Jardines y cualquier Espacio Público que se encuentre bajo su competencia y que llevan el nombre de Josefa Ortiz De Domínguez y consideren actualizarlo por el de Josefa Ortiz Téllez-Girón, en reconocimiento de su identidad plena y como acto de justicia simbólica y de igualdad de género.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Educación, para su estudio procedente.

-Punto de acuerdo del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la Entidad, a implementar programas para las madres y padres de familia, con la finalidad de dar a conocer los beneficios y ventajas de implementar la crianza positiva en las niñas, niños y adolescentes poblanos y, en consecuencia, se les eduque sin violencia, procurando el interés superior de la niñez, y fomentando su desarrollo, bienestar y crecimiento, de manera saludable y armoniosa.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Educación para su análisis.