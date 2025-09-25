Así es Zayu, mascota de México para el Mundial 2026

ADRENALINA
- Conoce a Zayu, un jaguar de México, que será la mascota que represente a México en el Mundial 2026
La FIFA reveló ayer los nombres de las mascotas oficiales del Mundial 2026 y hoy dio a conocer los rostros, siendo Zayu un jaguar de México, Maple es un alce canadiense y Clutch un águila americana.
El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el patrimonio y el dinamismo del país.
¿QUÉ SIGNIFICA ZAYU?
- Unidad.
- Fortaleza.
- Alegría.
Zayu es un delantero que se transforma en el terreno de juego, que intimida a los defensores con “su excepcional agilidad y velocidad”.
Fuera de la cancha, Zayu tiene el objetivo de promover la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.
“Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya”, indicó la FIFA.
El Mundial 2026 se llevará acabo del 11 de junio al 19 de julio y contará por primera vez con 48 selecciones.
