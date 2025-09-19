Monterrey vs. América: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo más atractivo de la jornada 9?

PUBLIMETRO

El Club América regresa a la actividad este 20 de septiembre y tendrá una auténtica prueba de fuego, cuando visite a Rayados de Monterrey en duelo correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 que se disputará en el Estadio BBVA.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por André Jardine vienen de sufrir un golpe importante luego de perder el Clásico Nacional en casa, resultado que les impidió saltar al primer lugar de la tabla general, por lo que ahora buscan recuperar la confianza ante ni más ni menos que el líder del campeonato.

En lo que respecta a Monterrey, llega a este cotejo con seis victorias consecutivas en liga, lo que le ha permitido adueñarse de la cima de la tabla general, con 21 unidades.

Ahora, los regios buscarán aprovechar la localía para mantener el liderato, pero la tarea no será nada sencilla, ya que se verá las caras contra la plantilla más poderosa del futbol mexicano.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el plantel del equipo azulcrema vale 108.5 millones de euros, mientras que el de Rayados está tasado en 69.5 mde, ocupando la quinta posición en este rubro.

Así el historial entre ambos

De los cinco enfrentamientos entre ambos, América se ha impuesto en dos de ellos, por solo una victoria para la Pandilla y dos empates. Debido a las figuras con las que cuenta cada plantel, se espera que dicho encuentro sea el de la jornada 9, por lo que a continuación te contamos los detalles para que no te lo pierdas.

¿Dónde y a qué hora verlo?