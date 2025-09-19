Mundial sub 20: ¿Dónde ver los partidos de México?

EXCELSIOR

El Mundial sub 20 se estará disputando en Chile entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre, donde la Selección Mexicana encabezada por Gilberto Mora intentará sumar su primera corona en el torneo de la especialidad; se podrá sintonizar por TV Abierta, TV de paga y streaming.

El combinado azteca es parte del Grupo C del Mundial sub 20, sin embargo, para conseguir su boleto a los Octavos de Final deberá quedar entre los primeros dos lugares del sector o ser uno de los cuatro mejores terceros lugares del torneo (seis grupos).

Estos son los partidos que estará disputando México en la Fase de Grupos correspondiente al Mundial sub 20:

México Vs Brasil / domingo 28 de septiembre, 17:00 horas.

México Vs España / martes 1 de octubre, 14:00 horas.

México Vs Marruecos / sábado 4 de octubre, 14:00 horas.

CANALES DE TRANSMISIÓN EN MÉXICO

Cada uno de los encuentros de la Selección Mexicana podrá sintonizarse a través de TV Abierta, TV de paga y streaming, por lo que al aficionado le será fácil seguir cada uno de los compromisos por parte de los dirigidos por Fernando Arce.

Estos son los canales que cuentan con derechos para transmitir los compromisos del Mundial sub 20.

Transmisión por TV Abierta: Canal 5 y Canal 9.

Transmisión por TV de paga: TUDN.

Alternativas por streaming: Vix y Vix Premium.