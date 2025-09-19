Vence América a Pachuca en Concachampions femenil

REFORMA

El América venció 1-0 a Pachuca en la Concachampions femenina y por ello ya lidera el Grupo A, con 7 puntos.

El partido era clave en la lucha por uno de los dos boletos a Semifinales, en la segunda edición del torneo.

Al 19′, Scarlett Camberos marcó el único gol del partido. La jugada se originó de un trazo de la portera Sandra Paños, Kiana Palacios peinó el balón hacia una veloz Montserrat Saldívar, cuyo disparo flojo no fue controlado por la portera y por ello quedó a merced de la 10 azulcrema.

América pudo liquidar el partido en el primer tiempo, pudo…

Además del tiro de Saldívar al poste y otros dos bien desviados por la guardameta, Camberos estrelló el balón en el travesaño en una acción en la que quedó sola.

Las Águilas perdieron combustible en el complemento. Pachuca adelantó líneas, pero sin la suficiente pegada para lastimar. Por el contrario, Nancy Antonio tuvo el segundo tanto azulcrema en una mala salida de la guardameta, mas disparó sin dirección al marco.

Camberos otra vez falló en su decisión en el área contraria cuando tenía tres opciones de pase y optó por disparar.

El América tiene 7 puntos luego de 3 juegos, el sublíder es Orlando Pride con 6 unidades en 2 partidos, mientras que Pachuca se estancó en 3 después de un par de duelos. Alajuelense y Chorrillo aún no ganan.