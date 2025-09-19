Ansu Fati y Mónaco son goleados en Champions League

ADRENALINA

Cayendo 4-1 frente a Brujas, Mónaco fue goleado en su debut en la actual temporada de Champions League; Ansu Fati anotó el gol del honor

Mónaco perdió 4-1 este jueves en su visita al Brujas belga en la primera fecha de la Champions League.

El equipo del Principado, que desperdició un penal por medio de Maghnes Akliouche en el minuto 9 cuando el resultado inicial no se había movido, fue barrido por un equipo belga que marcó sus tres primeros goles en diez minutos; Nicolo Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) y Hans Vanaken (42).

El cuarto gol del Brujas fue obra de Mamadou Diakhon a un cuarto de hora del final, mientras que el ex del FC Barcelona Ansu Fati salvó el honor monegasco en el tiempo añadido.

Si quiere sobrevivir a la primera fase de la Champions, el Mónaco deberá enderezar el rumbo sin tardar. Pero sus dos próximos rivales son Manchester City y Tottenham, y a ambos los recibirá en el estadio Louis II.