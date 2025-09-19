Video: Se suman al Simulacro Nacional en Puebla

Maricela Allende

Frente a Liverpool de Hermanos Serdán, personal y visitantes participaron en el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2025, realizado este viernes en punto de las 12:00 horas.

El ejercicio, que recordó los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, tuvo como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que permitió activar protocolos de evacuación en entidades como Puebla, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Estado de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas.