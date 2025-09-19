En Puebla, participaron 1.2 millones de personas en el Segundo Simulacro Nacional 2025

Erika Méndez

En el estado de Puebla participó 1 millón 213 mil 313 personas en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevó a cabo a las 12:00 horas y terminó a las 12:11 horas.

El titular de la dirección de Protección Civil (PC), Bernabé López Santos, detalló que la hipótesis del sismo fue de 8.1 con epicentro en Lazaro Cardenas, Michoacán y se sintió de manera moderada en Puebla.

Añadió que, como parte de este ejercicio, se sumaron 19 mil 841 inmuebles, 6 mil 350 son federales, 4 mil 911 estatales, mil 858 municipales y 6 mil 722 particulares.